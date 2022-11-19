مسئولة أوروبية تشيد بجناح "قومى المرأة" بالمنطقة الخضراء ضمن COP27

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القاهرة - سامية سيد - أشادت غرازييلا ريزا، رئيسة قسم الحوكمة في بعثة الاتحاد الأوروبي إلى مصر بمعرض المجلس القومي للمرأة المقام في المنطقة الخضراء ضمن فعاليات الدورة 27 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27)، حيث يمثل الجناح أنشطة المجلس وجهوده وما يحتويه من منتجات ومعروضات للسيدات.

وأكدت ريزا - في تصريح عقب زيارتها جناح المجلس - أن هذا المعرض بمثابة إشارة واضحة على تمكين المرأة، والتطلع إلى تعزيز المساواة بين الجنسين.

وأعربت عن سعادتها بالمشاركة في مؤتمر المناخ cop27، مشيدة بالعروسة "نورة"، التي تشير إلى مبادرة "نورة"؛ لتمكين الفتاة المصرية تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، والتى أطلقها المجلس القومي للمرأة، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية في قرى (حياة كريمة).

وقالت رئيسة قسم الحوكمة في بعثة الاتحاد الأوروبي، إن "نورة" ليست مجرد عروسة؛ فهي تمثل كيفية ضمان تمكين الفتيات من خلال استخدام عروسة لتوصيل الرسالة للفتيات بطريقة بسيطة، "أعتقد أننا سنسمع المزيد عن (نورة)، في الأيام المقبلة، بالإضافة إلى ما يمكن فعله لدعم تمكين الفتيات، أنا أتطلع حقا إلى ذلك" .

وشارك المجلس القومي للمرأة بجناح خاص في المنطقة الخضراء، ضمن فعاليات مؤتمر المناخ cop27 والتي استضافتها مصر بمدينة شرم الشيخ.

وعرض جناح المجلس منتجات صديقة للبيئة لـ41 سيدة مصرية من جميع محافظات الجمهورية، ومنتجات المشاغل المنتجة بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، ومنتجات تدريبات الحرف اليدوية، في إطار مشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية"، بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، بإجمالى عدد المنتجات تصل إلى ما يقارب 5 آلاف قطعة.