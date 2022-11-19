شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة قسم الحوكمة ببعثة الاتحاد الأوروبي تشيد بجناح القومى للمرأة بمؤتمر المناخ.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت غرازييلا ريزا رئيسة قسم الحوكمة فى بعثة الاتحاد الأوروبي إلى مصر ، عن سعادتها بالمشاركة فى مؤتمر المناخ cop27 ، والذى استضافته مصر بمدينة شرم الشيخ، قائلة : يسعدنى حقا أن أكون هنا فى مؤتمر المناخ cop27.

وأشادت بمعرض المجلس القومى للمرأة فى المنطقة الخضراء ، والذى يمثل أنشطة المجلس وجهوده وما يحتويه من منتجات ومعروضات للسيدات بمثابة إشارة واضحة على تمكين المرأة والتطلع إلى تعزيز المساواة بين الجنسين .

وتابعت حديثها : كما يسعدنى أن أريكم "نورة" هذه العروسة الجميلة التى تحدثت معها منذ بضع دقائق، فمازلت أتذكر هذه الفكرة التي قد تمت مناقشتها قبل بضعة أشهر ، "نورة" ليست مجرد عروسة فهي تمثل كيفية ضمان تمكين الفتيات من خلال استخدام عروسة لتوصيل الرسالة للفتيات بطريقة بسيطة

واختتمت : لذلك أعتقد أننا سنسمع المزيد عن "نورة" فى الأيام المقبلة بالإضافة إلى ما يمكن فعله لدعم تمكين الفتيات.. أنا أتطلع حقا إلى ذلك .

وشارك المجلس القومى للمرأة بجناح خاص، في الـمنطقة الخضراء Green Zone، ضمن فعاليات مؤتمر المناخ cop27 والتي استضافتها مصر بمدينة شرم الشيخ

وتشير العروسة "نورة"، إلى مبادرة "نورة" لتمكين الفتاة المصرية تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، و التى أطلقها المجلس القومى للمرأة ، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ، و في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية في قري حياة كريمة.

وجناح المجلس تضمن عرض لمنتجات صديقة للبيئة ل 41 سيدة مصرية من جميع محافظات الجمهورية ، ومنتجات المشاغل المنتجة بالمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، ومنتجات تدريبات الحرف اليدوية فى إطار مشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية" بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي ، بإجمالى عدد المنتجات تصل الى ما يقارب 5000 قطعة.