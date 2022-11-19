شكرا لقرائتكم خبر عن تركيب الكمر المعدنى لمحور عمرو بن العاص بشارع الهرم بالطالبية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت محافظة الجيزة، انتهاء تركيب الكمر المعدني بمحور عمرو بن العاص، والذي يربط حي الطالبية بشارع الهرم، مشيرة أنه تم تحويل الطريق حفاظا على سلامة المواطنين حتى الانتهاء من الأعمال الخاصة بتركيب كمرات المحور، وذلك بحضور الدكتور أشرف تامر غالي رئيس حي الطالبية.

ويعد محور عمرو بن العاص، أحد المحاور الجديدة التى تربط الطريق الدائري الشمالي والطريق الدائري الجنوبي بمحافظة الجيزة، مروراً بمنتصف شارعى الهرم والجيزة بمنطقة المطبعة. ويربط محاور العروبة ومحمد أنور السادات (ترسا سابقا) بطول 4.3 كيلو متر.

يمتلك المحور 12 حارة مرورية، يضم طريقى خدمة موازيين للمحور بعرض 11 مترا و3 حارات مرورية لكل منهما، مما يسهم في تيسير حركة المواطنين وتخفيف الزحام المروري، وتخفيف الأحمال المرورية على المحاور القائمة بمدينة الجيزة، ورفع كفاءة الطرق السطحية وتوسيعها بمسار المحور.

وتكمن أهمية المحور في أنه يقع وسط أكثر المناطق ازدحاما في وسط الجيزة، وهى المنطقة الواقعة بين الطريق الدائري الشمالي محور صفط اللبن والدائري الجنوبي دائري المنيب – المعادي، حيث يستهدف تقليل زمن الرحلات بين شرق وغرب مدينة الجيزة والتخفيف على المواطنين بمنطقة الهرم.