شكرا لقرائتكم خبر عن التليفزيون التونسى يبرز مشاركة مصر فى قمة الفرنكفونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرزت القناة الأولى الوطنية التونسية، مشاركة مصر في الدورة الـ18 للقمة الفرنكفونية التي انطلقت أعمالها في جزيرة جربة اليوم السبت.

وذكرت القناة - في تقرير لها - أن مصر ورغم أنها ليست عضوا بالمنظمة الدولية للفرنكفونية، إلا أنها تشارك في فعاليات القمة من منطلق حرصها على التفاعل مع كافة الفعاليات الدولية والعالمية.

وأضاف التقرير، أن مصر تعد من أهم الدول بالمنطقة لما تزخر به من موروث حضاري وأثري وثقافي وفني، حيث تحتوي على ثلث آثار العالم، واللغة العربية هي لغتها الرسمية، وتمتلك اقتصادا متنوعا وجهات سياحية مميزة.

ويشارك في أعمال القمة حوالي 90 وفدا بينهم 31 رئيس دولة وحكومة، و37 وزير خارجية ووزراء معتمدين، إلى جانب عدد من الأمناء العامين لمنظمات دولية وشخصيات سياسية بارزة.