شكرا لقرائتكم خبر عن قصة كفاح رنا حامد.. تحدت الظلام وحصلت على الدكتوراه فى الأدب الإنجليزي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد "رنا حامد" أول طالبة من ذوى الهمم "مكفوفين" تحصل على الدكتوراه فى الأدب الإنجليزى من جامعة المنصورة، وذلك بعدما تحدت كل الصعاب، ودخلت فى صراع مع الظلام والنفس من خلال استمرارها ومحاربتها من أجل الوصول للهدف.

وقالت رنا حامد لـ"الخليج 365" إنها رغم تفوقها وحصولها على مجموع كبير، جعلها تصنف فى المركز الأول على مستوى الجمهورية فى الثانوية العامة لذوى الهمم "المكفوفين"، ويؤهلها أن تلتحق بأكبر الكليات، إلا أنها اختارت كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية.

وأضافت "رنا" أن اختيارها لكلية آداب، قسم اللغة الإنجليزية يرجع لإتقانها اللغة الإنجليزية، وذلك كون أشقائها يعملان فى مجال تدريس اللغة الإنجليزية وساعدوها كثيرا فى إتقانها، إضافة إلى عشقها وحبها للروايات والأدب ما جعل طموحها واختيارها الأول هو كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية.

وتابعت "رنا" أن أسرتها كانت الداعم الأكبر لها، وتحديدا والدتها والتى تعتبرها عكازها التى اتكأت عليه منذ الطفولة وحتى حصولها على الدكتوراة، فعبرت رنا عن حبها وامتنانها لوالدتها بمقولة " الأم هى الإحساس بدون التحدث" ودائما دعوة أمى طوال مشوار حياتى "ربنا قارئ إلى فى قلبك ويارب ينولهولك".

ووجهت "رنا" رسالتها لأصحاب الهمم بأن يستمروا فى قتالهم نحو أهدافهم ولا ينظرون إلى الخلف، وأن يثبت كل شخص لنفسه قبل الجميع أنه قادر على التحدى، فكل شخص فى صراع مع نفسة وليس مع الآخرين معبرة بمقولة "النجاح نجاحى والفشل فشلى".



رنا-حامد-اول-حاصلة-علي-الدكتوراة-من-جامعة-المنصورة-من-ذوي-الهمم



رنا-حامد-اول-حاصلة-علي-الدكتوراة-من-جامعة-المنصورة



الدكتورة-رنا-حامد-وسط-فرحة-أسرتها