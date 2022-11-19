شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تجيب على أسئلة المصريين بالخارج حول إعفاء السيارات من الضرائب والرسوم.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وهذه الأسئلة والأجوبة جاءت كما يلى :

‏⬅ ماذا أفعل إذا لم أجد السيارة التي أرغب في استيرادها ضمن السيارات التي يتضمنها الجدول بالتطبيق الذي يتم التسجيل من خلاله؟

- إذا لم تكن السيارة التي أدخلت بياناتها ضمن السيارات الواردة بالجداول المذكورة، فسيكون عليك تقديم بعض البيانات و/أو المستندات عن السيارة على نموذج استعلام خاص عبر التطبيق، وستتولى مصلحة الجمارك تقدير المبلغ النقدي المستحق عن السيارة خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديم الاستعلام مستوفيا.

⬅ أنا أقيم بدولة يُحظر فيها على غير رعاياها فتح حساب بنكي، كيف يمكن لي الاستفادة من احكام القانون؟

‏- يتعين عليك في هذه الحالة الحصول على شهادة بهذا المضمون من وزارة الخارجية أو إحدى البعثات التي تعينها لإصدار هذه الشهادة، وتستثنى في هذه الحالة من شرط التحويل من الحساب البنكي بذات دولة الإقامة. وبالتالي يكون لك حق التحويل من أي حساب بنكي خاص بك في أية دولة أخرى مع تقديم ذات المستندات البنكية المطلوبة، وعلى أن تتوفر ذات الشروط في المبلغ المحول.

⬅ أنا أقيم في دولة حبيسة ليس لها موانئ بحرية، فكيف أقوم بشحن السيارة؟

‏- إذا لم يكن باستطاعتك شحن السيارة من أحد الموانئ البرية في دولة الإقامة (الحبيسة)، فبإمكانك الشحن من أي دولة تتمتع في علاقتها بجمهورية مصر العربية بذات المعاملة التجارية الجمركية لدولة الإقامة.

ولتحميل تطبيق "سيارات المصريين بالخارج":

من هواتف اندرويد؛

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mcit.eca

من هواتفios” iphone”

https://apps.apple.com/.../%D8%B3%D9%8A%D8.../id6444364022