شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط سيارتين محملتين بـ19 طن أرز شعير بالبحيرة لحجبها عن التداول فى الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت الأجهزة الرقابية بوزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في مديرية التموين بالبحيرة من ضبط عدد 2 سيارة نقل جامبو محملتين بـ19 طن أرز شعير محلي موسم حصاد 2022 قام أصحابها بتجميعها لحجبها عن التداول بالأسواق كسلعة استراتيجية، وتم تحرير محضر، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ويأتي ذلك فى الوقت الذى تستمر فيه وزارة التموين فى الحملات الرقابية تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بالرقابة عَلى الأسواق، وتوجيهات الدكتور عَلى المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بتشكيل حملات ومتابعة الأسواق يوميا، ووجه الوزير باستمرار زيادة معدلات ضخ السلع الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة على مستوى كافة المحافظات لتلبية احتياجات المواطنين.