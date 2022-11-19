شكرا لقرائتكم خبر عن "انتظروا النجوم".. جامعة حلوان تستعد لإطلاق مسابقة لاكتشاف الموهوبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جامعة حلوان عن الاستعداد لإطلاق أضخم وأكبر فعاليات لاكتشاف المواهب بالجامعة، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لاكتشاف ورعاية الموهوبين من طلاب الجامعات، وتقام تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، وريادة الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للانشطة الطلابية والجامعية.

وتقام الفعاليات لاكتشاف الموهوبين فى المجالين الفنى والثقافى (الفنون التشكيلية - الموسيقى - المسرح - المجالات الثقافية) لاكتشاف نجوم الجامعة فى كل مجال، وتكون المسابقة تحت شعار "انتظروا النجوم".

ويمكن لكل من يمتلك الموهبة ويرى نفسه موهوبا فى أى مجال منها الاستعداد للمشاركة فى المسابقة التى تنظمها جامعة حلوان لاكتشاف الموهوبين.

وتقام مسابقة اكتشاف الموهوبين فى جامعة حلوان تحت إشراف كل من، محمد ناصر أمين عام الجامعة، هشام رفعت الأمين المساعد لشئون التعليم والطلاب، راشد محمد عصام مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، محمد السيد جاد مدير ادارة النشاط الفنى والثقافى.