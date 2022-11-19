شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر الجدول الزمنى للتشغيل التجارى لمحطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية، اليوم فعاليات صب الخرسانة الثانية للمفاعل النووى الثانى بمحطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء.

”الخليج 365” يرصد لقرائه تفاصيل الجدول الزمنى للتشغيل التجارى لمحطة الضبعة النووية وهو كالآتى:

1- تشغيل المفاعل الأول رقم واحد فى 2028.

2- المفاعل الثانى فى 2029.

3- المفاعل الثالث فى 2030.

4- المفاعل الرابع فى 2031.

جدير بالذكر، أن محطة الضبعة هى المحطة النووية الأولى من نوعها فى مصر، والتى سيتم بناؤها فى مدينة الضبعة فى محافظة مطروح على شواطئ البحر المتوسط، على بعد حوالى 130 كم شمال غرب القاهرة.

وتضم محطة الطاقة النووية 4 وحدات طاقة بسعة 1200 ميجا وات لكل منها، مُثبتة مع مفاعلات 1200+ VVER (مفاعلات الطاقة التى يتم تبريدها بالماء)، ويتم تنفيذ بناء محطة الطاقة النووية وفقًا للاتفاقية المشتركة التى دخلت حيز التنفيذ فى 19 نوفمبر 2015 والتى تم توقيعها بواسطة الرئيس عبد الفتاح السيسى و الرئيس الروسى فلاديمير بوتين.



الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الثانية