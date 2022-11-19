شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى رحيل "صوت الجبل" الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدى.. ترك وظيفته وتفرغ للتلاوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمر اليوم السبت، 19 نوفمبر، الذكرى الرابعة على رحيل أحد أعلام قراء القرآن الكريم فى مصر والعالم العربى فى العصر الحديث، والمٌلقب بـ "صوت الجبل"، القارئ الشيح محمود أبو الوفا الصعيدى، والذى توفى فى مثل هذا اليوم 19 نوفمبر عام 2018 عن عمر ناهز 64 عاما.

”الخليج 365” يقدم فى السطور التالية عددا من المعلومات عن الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدى فى ذكرى رحيله:

1. ولد الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدى عام 1954 فى قرية كلح الجبل بمحافظة أسوان .

2. حرصت والدته على تحفيظه القرآن الكريم، خاصة وأنها كانت تٌحفظ أبناء القرية، فبدأت معه حفظ القرآن الكريم فى سن الرابعة.

3. انتقل لكٌتاب القرية لاستكمال حفظ القرآن الكريم على يد الشيخ محمد أبو العلا والشيخ كمال.

4. فى عام 1972 حصل الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدى على دبلوم المدارس التجارية، ثم حصل على معهد القراءات.

5. فى عام 1983 صدر أول شريط كاسيت له وكان تحديدا من سورتى النمل ومريم، وهو الشريط الذى حقق نجاحا وانتشارا كبيرا وكان من أبرز أسباب شهرته فى الصعيد وبقية محافظت مصر.

7. فى عام 1992 انضم الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدى للإذاعة وقرأ للمرة الأولى عبر الأثير عام 1995 من مسجد السيدة زينب.

8. سافر الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدى خارج مصر للمرة الأولى لدولة هولندا وتبعتها زيارات لعشرات الدول.

9. ورث عنه حب التلاوة ابنه الدكتور أحمد أبو الوفا الصعيدى الذى يعمل صيدليا وقارئا للقرآن الكريم.

10. فى مثل هذا اليوم 19 نوفمبر عام 2018 توفى الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدى عن عمر ناهز 64 عاما، عقب عودته من إحياء ليلة بمسقط رأسه فى أسوان وبعد أدائه صلاة الفجر.