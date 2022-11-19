شكرا لقرائتكم خبر عن معهد إعداد القادة يعلن نتائج مسابقات الأنشطة الطلابية لفوج القادة الجدد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى نتائج المسابقات للأنشطة المختلفة التى أقيمت على هامش فوج إعداد القادة العام والتى أقيم تحت شعار القادة الجدد برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي، وبقيادة الدكتور كريم همام مدير المعهد، وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفى الشريف، الدكتور عبد المنعم الجيلانى وكلاء المعهد.

وأكد الدكتور كريم همام مدير المعهد على حرص المعهد على اكتشاف مواهب الكوادر الشبابية بالإضافة إلى تنمية روح الانتماء والتعاون بين الطلاب بعضهم وبعض وبث روح الجماعة وتوثيق الروابط بين الطلاب، لما له من تأثير فى صقل مهارات الطلاب، بجانب استثمار طاقاتهم الإبداعية بشكل إيجابي، وتكوين مجتمع طلابى يساهم فى تحقيق التنمية المستدامة.

وتم تقسيم مجموعات الأنشطة إلى المجموعة الاولى وتضم جامعة الأزهر، المنصورة،المنوفية، سوهاج، عين شمس، وتضم المجموعة الثانية جامعة القاهرة، الزقازيق، جنوب الوادي، بورسعيد، مدينة السادات، بينما تضم المجموعة الثالثة جامعة أسيوط، حلوان، الفيوم، كفر الشيخ، قناة السويس، والمجموعة الرابعة تضم طنطا، المنيا، بنها، السويس، التعليم العالي.

وجاءت نتيجة خماسيات كرة القدم طلاب كالتالي:

حصول المجموعة الثانية على المركز الأول وتضم كل من سيف الدين يوسف سليمان جامعة مدينة السادات، كريم اشرف محمد جامعة الزقازيق، احمد اشرف محمد جامعة مدينة السادات، خالد احمد طه جامعة القاهرة، محمد اشرف امام جامعة القاهرة، زياد محمود عبدالفتاح جامعة بورسعيد، وحصول المجموعة الأولى على المركز الثانى وتضم عمار السيد محمد من جامعة الأزهر، خالد احمد عبدالرازق جامعة المنصورة، فاروق احمد فاروق جامعة المنصورة، محمد سمير أبو الحسن جامعة سوهاج، شريف محمود عبدالفتاح جامعة سوهاج، عبدالعزيز محمد عبدالعزيز جمال سوهاج، وقام بالتحكيم ابراهيم محمود من جامعة سوهاج هيثم الوسيمى من جامعة عين شمس.

كما جاءت نتيجة تنس طاولة طلاب كالتالى:-

حصل على المركز الأول شريف محمود عبد الفتاح جامعة سوهاج، والمركز الثانى من نصيب حمد خالد عبد الرازق جامعة المنصورة، وكان المركز الثالث من نصيب كلا من عبد الله صابر زناتى جامعة أسيوط، ومحمد عادل عطية جامعة بنها، وقام بالتحكيم فى المسابقة الأستاذ إيهاب الشاعر جامعة القاهرة.

بينما جاءت نتيجة تنس طاولة طالبات كالتالى:-

حصلت على المركز الأول سارة علوانى جامعة المنيا، المركز الثانى ايمان مصطفى ابو أحمد جامعة طنطا، وكان المركز الثالث لكل من سندس مصطفى محمد جامعة السويس، وفاطمة اسامة محمد جامعة بنها، وقام بالتحكيم أستاذة ريم عصام جامعة بورسعيد.

كما أعلن عن نتيجة مسابقة الشطرنج طلاب وجاءت النتيجة كالتالى :

المركز الأول يوسف هشام عابدين جامعة طنطا، المركز الثانى اسامة احمد خلف جامعة الأزهر، المركز الثالث عبدالله احمد حسين جامعة المنصورة، بينما جاءت نتيجة مسابقة الشطرنج طالبات وكان المركز الأول من نصيب مريم رضا السيد جامعة بورسعيد، والمركز الثانى سارة صالح محمد جامعة الزقازيق، وحصلت على المركز الثالث رحمة رمضان كامل جامعة حلوان، وقام بالتحكيم الاستاذة نسرين زكريا جامعة حلوان.

وجاءت نتيجة مسابقة المعلومات العامة كالتالي:

حصل على المركز الأول على احمد علي، واية سيد حسين من جامعة بنها، وفاز بالمركز الثانى بسملة مصطفى محمد، وعبدالرحمن مصطفى كمال من جامعة كفر الشيخ، وكان المركز الثالث من نصيب كلا من كريم اشرف محمد، وسارة صالح محمد من جامعةالزقازيق، وإيمان حسن ابراهيم، ومهند ماجد محمد من جامعة قناة السويس وكانت نتيجة مسابقة جرى 100 م طلاب كالتالى :

المركز الأول أمير محسن زكى جامعة بورسعيد، والمركز الثانى يوسف احمد الجمال جامعة المنوفية، والمركز الثالث عمار السيد محمد جامعة الأزهر، وقام بالتحكيم استاذ ابراهيم محمود جامعة سوهاج، بينما جاءت نتيجة الجرى ٥٠ طالبات كالتالى :

المركز الأول إسراء عزت عبدالله جامعة حلوان، المركز الثانى مريم عبد السيد جميل جامعة سوهاج، المركز الثالث البراء على جامعة المنصورة .

وأعلن عن نتيجة وثب ثبات طلاب كالتالي:

حصل على المركز الأول كريم اشرف محمد جامعة الزقازيق، المركز الثانى سليمان محمد سليمان جامعة السويس، المركز الثالث من نصيب كلا من محمد سامى جامعة المنوفية، وعبدالرحمن محمد عمرو جامعة طنطا، وقام بالتحكيم استاذ ابراهيم محمود جامعة سوهاج، وجاءت نتيجة وثب ثبات طالبات كالتالى :

حصلت على المركز الاول مريم عبد السيد جميل جامعة سوهاج، المركز الثانى اية احمد جامعة القاهرة، المركز الثالث من نصيب كل من روان هشام مسعد جامعة المنوفية وسجى فؤاد السيد جامعة قناة السويس.

يذكر أنه قام بالإشراف على الأنشطة المختلفة خلال فعاليات فوج إعداد القادة العام طارق إسماعيل من جامعة حلوان.