شكرا لقرائتكم خبر عن قصر العينى يوضح تفاصيل نجاح جراحة خطيرة لاستخراج "سيخ حديدى" اخترق ظهر عامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق قسم جراحة القلب والصدر بمستشفى الاستقبال والطوارئ بقصر العيني بجامعة القاهرة، في إجراء عملية جراحية خطيرة ودقيقة لعامل بناء لاستخراج سيخ حديدي سقط على ظهره واخترق الصدر بالكامل والرئة اليُسرى واستقر على بُعد مليمترات من الشريان الأورطي والقلب، واستغرقت العملية الجراحية ساعتين، وتمكن الفريق الطبي من استخراج السيخ بالكامل مع الحفاظ على القلب دون أي تلامس، وإصلاح جزء كبير من الرئة، مما أدى إلى استقرار حالة المريض دون حدوث أي مضاعفات.

وهنأ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة القاهرة، الفريق الطبي لجراحة الصدر والقلب بمستشفى قصر العيني، لنجاحه في إجراء هذه العملية الجراحية الحرجة والخطيرة، مشيدًا بكفاءة وتميز الكوادر بمستشفيات جامعة القاهرة من أطباء وتمريض، وتمتعهم بمستويات علمية ومهنية متميزة، مؤكدًا حرص الجامعة على تطوير الخدمات الطبية والعلاجية والنهوض بها وتقديمها بجودة تليق بالمواطن المصري، بما يساهم في الارتقاء بالمنظومة الصحية في مصر.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة منال المصري عميدة كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، أن العملية الجراحية التي تم إجراؤها كانت على درجة كبيرة من الخطورة والدقة حيث اخترق سيخ حديدي ظهر المريض والصدر بالكامل واستقر في الجبهة الأمامية للصدر بجوار القلب مباشرة، مشيرة إلى أن العملية الجراحية تمت بمهارة فائقة للمحافظة على القلب دون أي تلامس وإصلاح الرئة للعمل بصورة طبيعية، بما ساهم في سلامة المريض وبأن يكون في صحة جيدة، موجهة الشكر لكل أعضاء الفريق الطبي القائمين بالعملية الجراحية.

جدير بالذكر، أن الفريق الطبي الذي أجرى العملية الجراحية بنجاح ضم أساتذة من قسم جراحة القلب والصدر بكلية طب قصر العيني، وهم الدكتور جون ملطي، والدكتور محمد حسن، والدكتور أحمد محمد كامل، وكل من الدكتور محمود مصطفي، والدكتور أحمد مرتضى أساتذة تخدير جراحة القلب والصدر، تحت إشراف الدكتور إيهاب الشيحي رئيس قسم جراحة القلب والصدر، والدكتور محمد عزام مدير عمليات جراحة القلب والصدر، والدكتور حسام صلاح المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة القاهرة، والدكتور محمود عبد المنعم مدير مستشفى الاستقبال والطوارئ، والدكتور محمد أبو الدهب رئيس وحدة الحوادث.