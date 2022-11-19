شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تطلق الفوج الـ13 لمعسكر أبو بكر الصديق للأئمة والطلاب الوافدين غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطلق وزارة الأوقاف، غدا الأحد، الفوج الثالث عشر لمعسكر أبو بكر الصديق التثقيفي للأئمة والطلاب الوافدين، والذى يستمر حتى الثلاثاء المقبل، في إطار البرامج التدريبية والتثقيفية المتنوعة والمتميزة، التى تقيمها وزارة الأوقاف للعاملين بها.

ومن المقرر أن يستضيف المعسكر 20 إمامًا من أئمة أوقاف القاهرة، و30 إماما من أئمة أوقاف البحيرة، وعدد (40) إماما من أئمة أوقاف الإسكندرية بإجمالي 90 إماما، إلى جانب عدد (15) طالبا من الطلاب الوافدين المسجلين على منحة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

ويتضمن البرنامج التدريبي للمعسكر جوانب علمية وثقافية وأخرى لزيارة المعالم السياحية والأثرية بالمحافظة، علما بأن السفر إلى الإسكندرية في تمام الساعة الثالثة عصر يوم الأحد الموافق 20 / 11 / 2022م من أمام المجلس الأعلى بالنسبة لأئمة أوقاف القاهرة والطلاب الوافدين، أما باقي السادة الأئمة المشاركين من مديرتي أوقاف البحيرة والإسكندرية فعليهم التواجد بمقر المعسكر في تمام الساعة التاسعة صباح يوم الاثنين 21 نوفمبر الجارى.