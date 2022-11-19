شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: 5 يناير انتهاء الفصل الدراسى الأول بالجامعات و9 امتحانات التيرم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حددت الخريطة الزمنية للعام الجامعى 2022/2023، والتى أقرها المجلس الأعلى للجامعات المواعيد والجدول الزمنى للعام الدراسى، ومن المقرر أن تنطلق امتحانات الفصل الدراسى الأول يوم 9 يناير 2023 وفقا للجدول الزمنى للعام الدراسى.
ومن الجدير بالذكر أن العام الدراسى 2022/2023 ، انطلق يوم السبت 1 أكتوبر 2022 وتستمر وتستمر الدراسة بالفصل الدراسى الأول لمدة 14 أسبوعًا تنتهى فى 5 يناير 2023، وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول يوم 9 يناير 2023، وتنتهى فى 26 يناير 2023، وتبدأ أجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 28 يناير 2023، وتنتهى الخميس 9 فبراير 2023.
واستعدت الجامعات الحكومية لتنظيم وانطلاق ماراثون امتحانات منتصف الفصل الدراسى الأول " الميد تيرم" التي من المقرر أن تبدأ على مستوى الجامعات بداية من الأسبوع المقبل، وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسى وما تحدده اللوائح بعقد الامتحانات خلال الأسبوع السابع والثامن من انطلاق الفصل الدراسى الأول، وأكد عدد من رؤساء الجامعات الجاهزية لتنظيم الامتحانات الخاصة بمنتصف الفصل الدراسى الأول.