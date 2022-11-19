شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: 5 يناير انتهاء الفصل الدراسى الأول بالجامعات و9 امتحانات التيرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت الخريطة الزمنية للعام الجامعى 2022/2023، والتى أقرها المجلس الأعلى للجامعات المواعيد والجدول الزمنى للعام الدراسى، ومن المقرر أن تنطلق امتحانات الفصل الدراسى الأول يوم 9 يناير 2023 وفقا للجدول الزمنى للعام الدراسى.

ومن الجدير بالذكر أن العام الدراسى 2022/2023 ، انطلق يوم السبت 1 أكتوبر 2022 وتستمر وتستمر الدراسة بالفصل الدراسى الأول لمدة 14 أسبوعًا تنتهى فى 5 يناير 2023، وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول يوم 9 يناير 2023، وتنتهى فى 26 يناير 2023، وتبدأ أجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 28 يناير 2023، وتنتهى الخميس 9 فبراير 2023.