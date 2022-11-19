وأيد 94% من القراء مطالب تكثيف الحملات لضبط قضايا بيع السلع الغذائية بأكثر من سعرها، بينما عارض 6% من القراء مطالب تكثيف الحملات لضبط قضايا بيع السلع الغذائية بأكثر من سعرها.

شكرا لقرائتكم خبر عن %94 من القراء يؤيدون تكثيف الحملات لضبط قضايا بيع السلع الغذائية بأكثر من سعرها والان مع تفاصيل الخبر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012