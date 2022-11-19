شكرا لقرائتكم خبر عن دار الإفتاء تستطلع هلال شهر جمادى الأول لعام 1444 هجرياً الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستطلع دار الإفتاء المصرية مساء يوم الأربعاء القادم 23 نوفمبر الجارى هلال شهر جمادى الأولى، لعام 1444 هجرياً ، وستعلن النتيجة عقب صلاة المغرب بحوالى نصف ساعة.

يولد هلال شهر جمادى الأول مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الدقيقة 58 صباحاً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الخميس 30 من ربيع الآخر1444هـ الموافق 2022/11/24م (اليوم التالي للرؤية).

وفي يوم الرؤية يوم الأربعاء 29 من ربيع الآخر 1444هـ الموافق 2022/11/23م، ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب الشمس في مدينة القاهرة وكذلك في جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية، حيث يغرب القمر (في طور الهلال القديم) قبل غروب الشمس بـ26 دقيقة في كل من مكة المكرمة والقاهرة، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية بمدد تتراوح بن (25- 27 دقيقة)، وفي العواصم والمدن العربية والإسلامية بمدد تتراوح بين (18- 35 دقيقة).

وبذلك يكون يوم الخميس 2022/11/24 م، هو المتمم لشهر ربيع الآخر 1444هـ . وبذلك تكون غرة شهر جمادى الأول 1444هـ فلكياً يوم الجمعة 2022/11/25م.