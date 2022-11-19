شكرا لقرائتكم خبر عن يخدم 6 مدن جديدة ومليون راكب يوميا.. تفاصيل مشروع القطار الكهربائى الخفيف LRT والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذت وزارة النقل مشروع القطار الكهربائى الخفيف LRT، وتم افتتاح وتشغيل المرحلتين الأولى والثانية ويستمر العمل في تنفيذ أعمال المرحلتين الثالثة والرابعة والذى يربط العاصمة الإدارية الجديدة بشرق القاهرة.

ويخدم المشروع 6 مدن كبيرة من المدن الجديدة شرق القاهرة، وفى النقاط التالية نستعرض تفاصيل المشروع.

أولا :

1. السرعة التصميمية : 120 كم/ساعة

2. التكلفة المالية : 22 مليون دولار لكل كيلو متر

3. الطاقة الإستيعابية في الساعة : 20 – 40 ألف راكب/ساعة/إتجاه

4. الطاقة الإستيعابية في اليوم : 1 مليون راكب يوم

5. المسافة بين المحطات : 3.5 - 6.5 كم .

6. أماكن التنفيذ : ربط المدن الجديدة على مسافات متباعدة .

7. طريقة التنفيذ : ( علوى – سطحى ) .

المزايا

• يبدأ المسار من محطة عدلى منصور المركزية التبادلية موازى لطريق (القاهرة - الإسماعيلية) الصحراوى، ثم يتفرع شمالاً بعد مدينة بدر حتى مدينة العاشر من رمضان وجنوباً إلى العاصمة الإدارية الجديدة ثم يمتد إلى المدينة الرياضية الدولية بطول إجمالي 105 كم وعدد 19 محطة .

• يحقق مشروع القطار الكهربائي خدمة تبادل الركاب مع الخط الثالث للمترو بمحطة عدلى منصور المركزية ويخدم المدن الجديدة على طريق القاهرة/الإسماعيلية الصحراوى مثل العبور والشروق والمستقبل وبدر حتى العاشر من رمضان شمالاً والعاصمة الإدارية جنوباً للتسهيل على المواطنين للانتقال من القاهرة إلى تلك المدن والعكس أيضاً مما يحقق إضافة عائد اقتصادي من خلال المساهمة فى زيادة النمو وتطور المجتمعات العمرانية الجديدة سكنيا وتجاريًا وصناعيًا فضلاً على خفض تكاليف الصيانة للطرق السطحية نتيجة تقليل الكثافة المرورية عليها .

• يحقق خدمة تبادل الركاب مع مونوريل شرق النيل (العاصمة الإدارية) فى محطة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية ، القطار الكهربائى السريع فى محطة العاصمة المركزية مما يضمن تنفيذ شبكة نقل متكاملة.

• ربط العاصمة الإدارية بإقليم القاهرة الكبرى من خلال شبكة نقل جماعى أخضر مستدام يتسم بالأمان والفاعلية ويساهم بشكل مباشر في أجندة مواجهة آثار تغير المناخ.

• يتم توفير خطوط أتوبيسات صديقة للبيئة مغذية لتتكامل مع محطات المشروع لتعظيم الفائدة وزيادة عدد الركاب بالإضافة إلى إنشاء ساحات انتظار للسيارات خارج المحطات تسع حوالى 800 سيارة لتشجيع أصحاب السيارات الخاصة لركوب القطار الكهربائي.

• يشمل المشروع 22 قطار تصل سرعته حوالى 120 كم/ساعة يتحرك في مسار معزول بأسوار من الجهتين بطول 120 كيلومتر لضمان تأمينه أثناء الحركة، حيث تم إنشاء 7 كباري لمسار القطار بطول 6 كم و 4 كبارى للسيارات لحل مشكلات التقاطعات مع المحاور والطرق الرئيسية باجمالي أطوال 5 كم ، كما تم تنفيذ نفقين لمسار القطار بطول 500 متر ونفق واحد للسيارات هذا بالإضافة إلى تنفيذ عدد 6 كباري للمشاة تيسيراً لحركة الركاب .

•خفض زمن الرحلات للركاب على طول مسار الخط ، خفض استهلاك الوقود حيث أن تشغيل الخط يعتمد على الطاقة الكهربائية النظيفة .