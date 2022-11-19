شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب تجعل محطة الضبعة صديقة للبيئة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد ”الخليج 365” لقراءه كل ما يريد معرفته عن الأسباب التي تجعل محطة توليد الكهرباء من الطاقة النووية بالضبعة صديقة للبيئة وهى كالاتى:

1- إنشاء المفاعلات الخاصة بالمحطة النووية من الجيل الثالث، ويحتوى هذا الجيل على تصميم بسيط وموثوق به، ومقاومة لخطأ المشغل "العامل البشرى".

2- يعتمد المشروع على استخدام عالٍ من القدرة المركبة وخدمة الحياة الخاصة بها تصل إلى 80 سنة، بالإضافة إلى الحماية من الحوادث؛ مثل سقوط طائرة ثقيلة على المفاعل تجعله لا يتأثر.

3- المفاعلات الـ4 ضد الحوادث الضخمة كسقوط الطائرة وزن 400 طن و بسرعة 130 كيلو فى الثانية ومقاوم للزازال.

4- مدة عمر المفاعلات تصل إلى 80 عاما.

5- يمتلك المفاعل النووى أيضًا قدرة على عدم التأثير على البيئة المحيطة به، كما يقوم بحرق كمية كبيرة من الوقود، وإخراج كمية قليلة من النفايات المشعة.

6- مواصفات المفاعل المصرى تتفق تمامًا مع مفاعلات روسيا المتطورة مشروع المفاعل النووى 91 و92، حيث يتم استخدام الجيل الثالث فى المفاعلات النووية الجديدة.

7- تضمن هذه المفاعلات عدم التسرب الإشعاعى عن طريق الحواجز المتعددة، كما يوجد بها نظم السلامة السلبية والإيجابية، وامتلاك هيكل بسيط وسهل للإدارة وإزالة أخطاء الموظفين، وزيادة كفاءة استخدام الوقود وإخراج أقل كمية من النفايات، كما تحتوى هذه المفاعلات على نظام التحكم الآلى الحديث.

8- بعد تشغيل الضبعة سيتم القضاء على 14 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا.