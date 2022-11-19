شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تنظم أمسية ابتهالية من نهج البردة بعد صلاة العشاء بمسجد الحسين اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم وزارة الأوقاف، مساء اليوم السبت، أمسية ابتهالية كبرى لعدد من المبتهلين، من نهج البردة لأمير الشعراء أحمد شوقى، وذلك بعد صلاة العشاء بمسجد الإمام الحسين رضى الله عنه بالقاهرة، وذلك في إطار دور وزارة الأوقاف الريادى فى عمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى، ونشر سماحة الإسلام، وإحياء دولة الابتهال الدينى.

والمبتهلون هم:

1- المبتهل/ عبد اللطيف وهدان

2- المبتهل/ أحمد البشتيلي

3 - المبتهل/ إبراهيم راشد

4- المبتهل/ محمد عبد الرءوف السوهاجي

5- المبتهل/ شريف عبد المنعم

7 - المبتهل/ محمد الصعيدي

7 - المبتهل/ أحمد أبو خطوة

8 - المبتهل/ محمد الجزار

9 - المبتهل/ محمود عوض الله

10 - المبتهل/ بلال مختار

وعقدت وزارة الأوقاف، في مسجد الإمام الحسين رضى الله عنه الثلاثاء الماضى، مقرأة كبار قراء القرآن الكريم وأعلام دولة التلاوة في مصر برواية ورش عن نافع المدني، برئاسة الدكتور عبد الكريم صالح الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف ورئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف، في إطار جهود وزارة الأوقاف في العناية بالقرآن الكريم وأهله.

وفي مفتتح جلسة التلاوة المباركة، أعرب الدكتور عبد الكريم صالح الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف ورئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف عن خالص شكره وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي على رعايته للقرآن وأهله، ورعايته لبيوت الله (عز وجل)، معربًا عن شكره لوزير الأوقاف على رعايته واهتمامه بالقرآن الكريم وأهله، مؤكدًا أن مصر ترعى القرآن الكريم وأهله عملا بقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): "خيركم من تعلم القرآن وعلمه"، وأنها حصن حصين وملاذ آمن لكل خائف، وقد دعا لمصر وأهلها آل بيت نبينا (صلى الله عليه وسلم) وهي محفوظة بحفظ الله (عز وجل) فلن تضام.