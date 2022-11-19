شكرا لقرائتكم خبر عن لعشاق الظواهر الفلكية.. "اقتران القمر وزحل" أهم الليالى المرتقبة فى نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكون هواة الفلك والظواهر الفلكية على موعد خلال الليالى المتبقية من شهر نوفمبر، مع عدد من الظواهر الفلكية التى ستزين سماء المساء.

وفيما يلى أهم الظواهر الفلكية المرتقبة فى خلال الليالى المتبقية من شهر نوفمبر كما يلى :



17 - 18 نوفمبر زخة شهب الأسديات 17 - 18 نوفمبر زخة شهب الأسديات وهي زخة شهابية متوسطة يبلغ عدد الشهب فيها حوالي 15 شهاب في الساعة ، وتشتهر هذه الزخة الشهابية بان لها ذروة إعصارية كل 33 سنة حيث يمكن رؤية مئات الشهب في الساعة الواحدة عند حدوثها ، وقد حدث هذا الأمر أخيرا عام 2001، و تنتج شهب الاسديات من حبيبات الغبار التي يخلفها مذنب تمبل- تتل الذي تم اكتشافه عام 1865 ، و وتستمر هذه الزخة من 6 إلى 30 نوفمبر ، وتبلغ ذروتها هذا العام ليلة 17 وفجر 18 نوفمبر

وسيحجب قمر التربيع الثاني العديد من الشهب الخافتة هذا العام باستثناء اللامع منها ، و أفضل مشاهدة ستكون بعد منتصف الليل مباشرة من مكان مظلم تماما بعيد عن أضواء المدينة حيث تظهر الشهب كما لو كانت آتية من برج الأسد وهو سبب تسميتها ، كما يمكن أن تظهر الشهب في أي مكان أخر في السماء



- 24 نوفمبر القمر الجديد (محاق جمادى الأول) : - 24 نوفمبر القمر الجديد (محاق جمادى الأول) : يشرق القمر مع الشمس ويغرب معها في ذلك اليوم حيث يكون وجهه المضيئ مواجها للشمس ووجه المظلم أو ظله مواجها للأرض ، لذلك لن يكون القمر مرئيا في السماء طوال الليل في ذلك اليوم

وتعتبر هذه الليلة هي أفضل الليالي الليلاء خلال الشهر عموما والتي يفضلها الفلكيون كثيرا حيث يتم رصد الأجرام السماوية الخافتة مثل المجرات والحشود النجمية ونجوم الكوكبات البعيدة.



29 نوفمبر اقتران القمر و زحل 29 نوفمبر اقتران القمر و زحل يقترن القمر مع كوكب زحل (لؤلؤة المجموعة الشمسية) للمرة الثانية خلال هذا الشهر ، حيث يترائى عند دخول الليل في هذا اليوم وحتى غروب زحل الساعة 10:00 مساءا تقريبا

وأشار الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية ، إلى أن جميع مشاهدات الظواهر الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض باستثناء الظواهر النهارية المتعلقة بالشمس مثل كسوف الشمس أو مرور كوكب عطارد أو الزهرة امام قرص الشمس حيث أن النظر إلي الشمس بالعين المجردة عموما يضر العين كثيرا ، أما باقي الظواهر الفلكية فتحدث ليلا أثناء غياب الشمس ومشاهدتها ممتعة ويحبها الهواة لمتابعتها وتصويرها بشرط صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء .