شكرا لقرائتكم خبر عن 24 نوفمبر.. انطلاق ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية بالمعاهد والجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد الجامعات، لانطلاق ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الدراسى 2023/2022 يوم 24 نوفمبر الجارى، بعد اعتماد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى الجدول الزمنى لإجراء الانتخابات.

ووفقا للجدول الزمنى، سيتم فتح باب الترشح وسحب وتقديم الاستمارات فى يوم 24 من شهر نوفمبر الجارى وإعلان الكشوف المبدئية يوم 27 نوفمبر، وتلقى طلبات الطعون يوم 28 نوفمبر وفحص الطعون يوم 29 نوفمبر، على أن يتم إعلان الكشوف النهائية يوم 30 نوفمبر، وتبدأ الدعاية الانتخابية فى اليوم الأول من شهر ديسمبر القادم.

وسيتم إجراء انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم 4 ديسمبر المقبل، وتجرى انتخابات الإعادة يوم 5 ديسمبر، على أن تجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم 6 ديسمبر، وتجرى انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم 7 ديسمبر، وتنتهى انتخابات الاتحادات الطلابية بإجراء انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة وذلك يوم 8 ديسمبرالمقبل.

وخاطب وزير التعليم العالى والبحث العلمى، رؤساء الجامعات لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة كما ورد فى اللائحة التنفيذية لإجراء الانتخابات الطلابية داخل الجامعات، موجها بتشكيل لجنة عليا للإشراف على العملية الانتخابية ومتابعتها على مستوى كل جامعة من الجامعات المصرية بمختلف أنحاء الجمهورية، مع تقديم كل جامعة تقرير واف عن العملية الانتخابية بمراحلها المختلفة لإصدار تقارير يومية من اللجنة العليا للإشراف ومتابعة الانتخابات بالوزارة.