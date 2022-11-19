شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة تنظم اليوم احتفالية بمسرح الأنبا رويس بمناسبة تجليس البابا تواضروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم السبت، بالذكرى العاشرة لتجليس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية على كرسى مارمرقس.

وذكر القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية في تصريحات خاصة، أن الكنيسة تعد احتفالية ضخمة اليوم السبت، فى مسرح الأنبا رويس تضم العديد من الوزراء والشخصيات العامة وكبار رجال الدولة وبحضور كافة الإيبارشيات بمختلف محافظات مصر.

ومن المقرر أن تضم الاحتفالية كلمات شكر وتقدير لقداسة البابا من كافة الإيبارشيات المختلفة وأقباط المهجر وأسقفيات الشباب والخدمات العامة وغيرها من المؤسسات الكنسية الهامة.