شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: زيادة ضخ الأرز فى 1300 مجمع استهلاكى وتوفير لحوم ودواجن مجمدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية، في زيادة معدلات ضخ الأرز الأبيض في منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة في مختلف المحافظات لتلبية احتياجات المواطنين، بجانب ضخ السلع الأساسية ومنتجات اللحوم والدواجن المجمدة.

ويأتي ذلك فى الوقت الذى وجه فيه الدكتورعلى المصيلحى وزير ‏التموين والتجارة الداخلية، الشركة القابضة للصناعات الغذائية بإتاحة وتوفير وزيادة المعروض من الأرز الأبيض داخل المنظومة التموينية بسعر 10.5 جنيه للكيلو، وكذلك البيع الحر للأرز الأبيض البلدى بسعر 14.5 جنيه للكيلو فى كل فروع المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية، ويصل عددها إلى ‏‏1300 مجمع استهلاكى، كما وجه الوزير باستمرار إتاحة وتوفير الأرز الأبيض البلدى لكل السلاسل التجارية فى المحافظات وبأسعار متفاوتة وذلك حسب درجة الجودة والرتبة ونسبة الكسر.