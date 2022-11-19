شكرا لقرائتكم خبر عن بدء امتحانات الميد تيرم بكلية الآثار بجامعة القاهرة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ امتحانات منتصف الفصل الدراسى الأول "الميدتيرم" اليوم السبت، بكلية الآثار بجامعة القاهرة، وذلك فى مواعيد المحاضرات ويتم التنسيق بين الطلاب وأستاذ المقرر لتحديد موعد الامتحان، وذلك فى إطار التاريخ المعلن، فيما عدا الفرقة الأولى التى ستقام لها لجان كنترول وتوزيع للطلاب نظرا لكثرة أعدادهم.

وأكدت كلية الآثار جامعة القاهرة، أن الإجابات ستكون فى ورق فلوسكاب مسطر مزدوج، ولا بد أن يتأكد الطالب من أمرين الأول: لا بد أن تكون ورقة الإجابة مختومة بختم الميدتيرم، وأن يقوم الطالب بالتوقيع على كشف الحضور لإثبات حقه، وبالنسبة لنوع الأسئلة الخاصة بالامتحان تكون من خلال التنسيق بين الطلاب وأستاذ المقرر.

وكان الدكتور أحمد رجب، عميد كلية الآثار جامعة القاهرة، قد أكد أن الاختبارات تعقد بإشراف أستاذ المادة بالاشتراك مع رئيس قسمه العلمى والمعيدين الذين يخصصهم رئيس القسم لمتابعة إجراء الامتحان وبمتابعة من الوكيل المختص.

وأشار الدكتور أحمد رجب، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إلى أن الامتحانات ستعقد حضوريا داخل مدرجات الكلية وفى أوقات المحاضرات، وتكون مدة الامتحان ساعة واحدة فقط، مشيرا إلى أن الامتحان سيكون متنوعا وستستخدم فيه الأسئلة المقالية وفى أوراق مختومة بخاتم امتحان الميد تيرم.