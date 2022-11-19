شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الطائفة الإنجيلية فى مصر يستقبل رئيسة مؤسسة "خبز من أجل العالم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، رئيسة مؤسسة "خبز من أجل العالم" الدكتورة القس Dagmar Pruin والسيد Lutz Wollziefer ، مدير مكتب الشرق الأوسط بنفس الهيئة، اليوم الجمعة بمقر الهيئة القبطية الإنجيلية، بحضور عدد من قيادات الهيئة.

ورحب الدكتور القس أندريه زكي برئيسة مؤسسة الخبز من أجل العالم، مقدمًا عرضًا لنشاط الهيئة الإنجيلية خلال الوقت الماضي.

وقال رئيس الإنجيلية خلال كلمته: "تساهم الهيئة الإنجيلية في خدمة أكثر من ٤ ملايين مواطن، ونعتز بمشاركتنا في جميع المبادرات الرئاسية، والتي تعكس قدرة الدولة المصرية والمجتمع المدني على حماية الأمن الغذائي المصري، ونعمل بكل طاقتنا وخبراتنا فيها".

كما قام قيادات الهيئة الإنجيلية باستعراض أهم أنشطة الهيئة بوحداتها المتنوعة في مجال التنمية والحوار والمشروعات الصغيرة والاستثمار، بجانب عرض لمشاركاتها في المبادرات الرئاسية، حياة كريمة والتحالف الوطني، وذلك في مختلف محافظات مصر.

ومن جانبها أشادت Dagmar بالدور الفعال لنشاط الهيئة الإنجيلية في خدمة المجتمع المصري دون تمييز، وأكدت على اعتزازها بالتعاون المثمر مع الهيئة، كما عبرت عن سعادتها الكبيرة بزيارة عدد من المواقع التنموية للهيئة في مختلف مجالات العمل.