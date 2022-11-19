"التموين" تضبط صاحب مخزن يحتكر 81 طن أرز وسكر بالبدرشين وتحيله للنيابة

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية تكثيف حملاتها الرقابية، والمرور على كافة الأنشطة التموينية، للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، ومحاربة الغش والاحتكار بكافة أشكاله، وفقا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وتوجيهات الدكتور عَلى المصيلحى وزير التموين.

وتمكنت مديرية التموين بالجيزة من ضبط مخزن بدون ترخيص وبدون اشتراطات صحية بدائرة البدرشين وذلك لقيامه بحجب سلع غذائية بكميات كبيرة "احتكار سلع "وبدون اشتراطات صحيه ومزاولة نشاط بدون ترخيص وتم تحرير محضر جنح لصاحب المخزن والتحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة المختصة فى هذا الشأن وتم التحفظ عَلى 81 طن "سكر - أرز - دقيق - فاصوليا - عدس - لوبيا - مكرونة"

يأتى ذلك فى الوقت الذى وجه فيه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية جهاز حماية المستهلك بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق للتصدى للمخالفات التى يحاول انتهاجها بعض التجار لرفع أسعار السلع أو المغالاة فى أسعار المنتجات الغذائية، ووجه الوزير باستمرار زيادة معدلات ضخ السلع الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة على مستوى كافة المحافظات لتلبية احتياجات المواطنين.

وكان جهاز حماية المستهلك قد ناشد المواطنين بالإبلاغ الفورى عن أى مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك، وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضى أو من خلال كل طرق التواصل الأخرى.