شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: واحد بين كل 100 شخص يعانى من مضاعفات الفيروس المخلوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان، أن الفيروس المخلوي مثل الإنفلونزا العادية وليس هناك قلق بسببها، موضحة أنه من كل 100 شخص هناك واحد مصاب يحدث له مضاعفات، مشيرة إلي أن الشخص المصاب بالفيروس المخلوى إذا شعر بارتفاع متواصل فى درجات الحرارة لمدة 3 أيام ولا يوجد استجابة للأدوية، فإن عليه في هذه الحالة اللجوء إلى المستشفى.

وأوضحت الوزارة، أنه للوقاية من الفيروسات التنفسية والتى شملت الغسيل المستمر للأيدى وعدم تقبيل الأطفال في مثل هذه الأوقات والتنظيف المستمر للأسطح، مضيفة: أنه في حالة صعوبة التنفس أو زرقان الجلد يجب التوجه للمستشفى، وأغلب الإصابات تكون بين الأطفال الذين سنهم عامين، وتابع: يفضل عدم الذهاب للمدرسة في حالة الإصابة لأن الفيروس ينتقل من خلال النفس.

وأشارت إلى طرق رفع المناعة للوقاية من الفيروسات التنفسية من خلال تناول كثرة السوائل والأغذية التي ترفع المناعة وتناول الفاكهة التي تحتوى على فيتامين سى مثل البرتقال والليمون مع الحرص على التغذية الصحية والتهوية الجيدة مع عدم التعرض للبرد بشكل مباشر.