شكرا لقرائتكم خبر عن تحفة جديدة على كورنيش الإسكندرية.. بدء التشغيل التجريبى لمشروع نفق وكبارى 45 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مشروع نفق وكباري ش 45 "أنور السادات" بطريق الكورنيش وبدء التشغيل التجريبى، تخفيفا على المواطن السكندري من أعباء الزحام المروري.

وأوضح محافظ الإسكندرية، أن نسبة الإنجاز في المشروع وصلت 97 % ويشتمل على نفق من شارع السادات بعرض 19 متر، عبارة عن 3 حارات للدخول و 3 حارات للخروج بطول 150 متر تقريباً مفتوح من الأعلى، ويستمر النفق أسفل طريق الجيش بعرض 3 حارات دخول 3 حارات خروج بطول 60 متر بأرتفاع 6 متر وبعرض 25 متر يشمل نفق يمين ونفق يسار للمشاة بعرض 2.5 متر وأرتفاع صافي 2.5 متر.

وينتهى النفق من جهة البحر بالدوران ناحية اليسار، بعدد (2) كوبرى عبارة عن حارات للخروج 3 حارات للدخول لكل منهما ويتم إنفصالهم عن بعض وذلك بطول 200 متر تقريباً لمطلع الخروج من النفق وطـول 130 متر تقريباً لمنزل الدخول إلى النفق ، بالإضافة إلي ممشى (كوبرى) على طريق الكورنيش موازي للبحر والكباري بطول 250 متر تقريباً وعرض 6 متر وارتفاع من 5 متر إلى 8 متر عن سطح البحر.

ويوجد مدخلين لنفق المشاه الواحد، مدخل قبلى على رصيف العمارات بالإضافة إلى مدخل من أعلى النفق مباشرة على شارع السادات ، وذلك للوصول بهما إلى الجهة المقابلة من البحر إما الصعود للممشى على رصيف الكورنيش البحرى أو النزول إلى الشاطيء بأطوال 140 متر لأنفاق المشاه بجميع الاتجاهات.

فيما تم توسعة الطريق من 6 حارات إلى 10 حارات بعرض 35 مترا، بالإضافة لرصيفين مشاه على الجانبين بطول حوالي 600 متر تقريباً، ومن ضمن المشروعات التكميلية المستهدفة زيادة عدد حارات الكورنيش من 6 حارات إلى 10 حارات من المنتزة حتى فندق المحروسة بطول 4.4 كم (بخلاف منطقة نفق وكبارى السادات بطول 600 متر).