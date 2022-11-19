شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة السبت 19/11/2022 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم السبت فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:53 ص

موعد صلاة الظهر 11:41 ص

موعد صلاة العصر 38: 2

موعد صلاة المغرب 4:59 م

موعد صلاة العشاء 6:19

الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:59 ص

موعد صلاة الظهر 11:45

موعد صلاة العصر 2:40

موعد صلاة المغرب 5:01 م

موعد صلاة العشاء 6:22 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:50

موعد صلاة الظهر 11:37 م

موعد صلاة العصر 2:33 م

موعد صلاة المغرب 4:54 م

موعد صلاة العشاء 6:14 م.

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:39

وقت صلاة الظهر 11:29

موعد صلاة العصر 2:29 م

وقت صلاة المغرب 4:51 م

وقت صلاة العشاء 6:09 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:42 ص

موعد صلاة الظهر 11:35 ص

موعد صلاة العصر 40: 2

موعد صلاة المغرب 5:02 م

موعد صلاة العشاء 6:18