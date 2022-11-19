شكرا لقرائتكم خبر عن المفتي يشيد بالمشروعات الخيرية لـ تحيا مصر وحياة كريمة في التكافل الاجتماعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بالمشروعات الخيرية العظيمة، التي تقوم بها الدولة، كمؤسسة تحيا مصر، ومشروع حياة كريمة، فضلا عن التجربة المصرية في التكافل الاجتماعي، التي من صورها قيام كثير من المتصدقين بإعطاء جزء من زكاتهم وصدقاتهم لبعض المحلات والصيدليات، ودعم المحتاجين غير القادرين على الشراء بالأسعار المتداولة، ودفع مصاريف المدارس لليتامى والمحتاجين.

وقال شوقي علام خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» على قناة صدى البلد، إن قيام بعض الأطباء بتقليل قيمة الكشف على المرضى هو أمر جائز وطيب، ما دام هناك التزام بقواعد المهنة وآدابها.

وشدد المفتي على أن الشريعة الإسلامية أولت الطبقات المحتاجة والفقيرة عناية كبيرة؛ حيث شرعت أحكاما من شأنها سد حاجة هذه الفئات، وتحقيق عدالة اجتماعية تقرب الفجوة الطبقية بينها وبين الأغنياء، حتى يرتقوا بالعمل والأمل.

ولفت مفتي الجمهورية النظر إلى أن الشريعة الإسلامية كذلك حببت إلى المسلمين التصدق والتبَرع والتهادي، فوسعت لهم طرق الخير حتى شملت وجوها متنوعة، فلم يقفِ الأمر عند الزكاة الواجبة، وأوجبت الشريعة كذلك الكفارات في الأيمان والنذور والظهار.

وتابع : أن الشريعة الإسلامية جاءت بالرحمة بجميع الخلق؛ ومن مظاهر هذه الرحمة شمول هذه الرحمة جميع البشر دون النظر إلى جنس أو لون أو دين أو عرق، فالفتوى مستقرة على ذلك.