شكرا لقرائتكم خبر عن المفتي: يجب فرض عقوبات على محتكري السلع والتسعير يكون إجباريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء فى العالم، أنه لا يجوز شرعا ممارسة احتكار السلع، لأن الاحتكار من كبائر الذنوب لأنه يؤثر على اقتصاد الأمم، كما أنه يؤثر على مقومات الحياة فى المجتمع.

وأضاف شوقى علام خلال لقائه مع الإعلامى حمدى رزق ببرنامج «نظرة» المذاع على قناة صدى البلد، أن الاحتكار من كبائر الذنوب ووصفه الرسول -صلى الله عليه وسلم- أن المحتكر ملعون وخاطئ.

وتابع أن الاحتكار فى المفهوم الشرعى هو الذى يؤدى لوجود أزمة، كما أنه لا يساعد الناس على تخطى حالات الضيق، وهو أمر مذموم شرعا.

وشدد مفتى الجمهورية على أهمية التعامل بحزم مع كل محتكر، وفقا للقوانين المنظمة لهذا الشأن.

وأكد، أن الرسول صلى الله عليه وسلم رفض تسعير السلع، خوفا أن تكون إجبارية من بعده على الأمة الإسلامية.

وأشار شوقى علام إلى أن الفتوى تتغير مع اختلاف الزمان والمكان، موضحًا أنه فى حالة وجود منافسة شريفة ووجود ضوابط لا يجوز وضع تسعيرة للسلع، ولكن عند ممارسة الاحتكار وتخزين السلع يكون التسعير إجباريا مع فرض عقوبات على المخالفين لتسعير السلع.