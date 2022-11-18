شكرا لقرائتكم خبر عن فى اليوم الختامى لقمة المناخ COP27 .. وزيرة البيئة تتفقد أجنحة المنطقة الخضراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مبعوث مؤتمر المناخ : صناعة المنسوجات والملابس المصرية رسخت مبادئ الإستدامة والإقتصاد الدوار

د. ياسمين فؤاد: المصانع المصرية المصدرة العاملة فى مجال المنسوجات والغزل والتصميم قدمت نماذجاً مُشرفةً ساهمت فى دعم الصناعة المصرية المستدامة

قامت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ بجولة بالمنطقة الخضراء المقامة بمؤتمر الاطراف ال٢٧لإتفاقية الأمم المتحدة المعنية بالتغيرات المناخية الذى يعقد بمدينة شرم الشيخ ، خلال الفترة من ٦إلى ١٨نوفمبر الحالى ،خلال اليوم الختامى لأحداث المؤتمر ، حيث تفقدت الجناح الخاص بالموضة والأزياء المستدامة والتى تم إدراجها لأول مرة ضمن فعاليات مؤتمرات المناخ ، بمشاركة عدد من الهيئات و الشركات والمصانع المصرية العاملة فى قطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات و الغزل والتصميم والموضة .

وقدمت الوزيرة الشكر لكل القائمين على هذا الجناح من مصممين وعارضين مصريين، وشباب ممن ساهموا فى دعم الصناعة المصرية وقدموا نماذج مشرفة تعكس قدرة صناعة الموضة والأزياء على مواجهة التغيرات المناخية .

وأشارت وزيرة البيئة أن الجناح الخاص بالموضة والأزياء المستدامة قدموا أحدث ما تم التوصل إليه فى مجال إعادة التدوير وتحويل مخلفات صناعة المنسوجات والملابس إلى فرصة يمكن أن تساهم فى النمو الاقتصادي المستدام وترسيخ مبادئ الإقتصاد الدوار ، تماشياً مع تبنى العالم لمبادئ الإستدامة وإعادة التدوير فى صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة والموضة والأزياء، وإثباتاً لقدرة الصناعة المصرية على مواكبة أحدث التطورات العالمية.

وأكدت مبعوث مؤتمر المناخ أن وزارة البيئة حرصت على أن يكون مؤتمر المناخ مؤتمراً شمولياً للتنفيذ يجمع كل الأطياف من مرأة ،شباب ، أطفال، مصممين أزياء ، ورسامين ، فنانيين ، مجتمع مدنى وغيرهم ، لانه لايمكن أن يتحقق التنفيذ دون مشاركة الجميع ، مضيفةً أن الوزارة أهتمت بأن تصمم المنطقة الخضراء بالقرب من المنطقة الزرقاء وأن تناقش نفس الايام الرسمية التى تم وضعها بالمنطقة الزرقاء ، حيث تضمنت المنطقة الخضراء العديد من الندوات ، فى جميع المجالات ، وبالحديث عن منطقة الأزياء والموضة فقد ضمت الندوات الخاصة بها خبراء الموضه والأزياء وصناعة المنسوجات لمناقشة أهمية تبنى صناعة الموضة الخضراء والمستدامة وتقديم حلولاً للحد من التأثير البيئي للأزياء على التغيرات المناخية ، وغيرها من الموضوعات المتعلقة باستدامة الموضة والمنسوجات.



وزيرة البيئة تتفقد أجنحة المنطقة الخضراء (17)



وزيرة البيئة تتفقد أجنحة المنطقة الخضراء (1)



وزيرة البيئة تتفقد أجنحة المنطقة الخضراء (2)



وزيرة البيئة تتفقد أجنحة المنطقة الخضراء (3)



وزيرة البيئة تتفقد أجنحة المنطقة الخضراء (4)



وزيرة البيئة تتفقد أجنحة المنطقة الخضراء (5)



وزيرة البيئة تتفقد أجنحة المنطقة الخضراء (6)



وزيرة البيئة تتفقد أجنحة المنطقة الخضراء (7)



وزيرة البيئة تتفقد أجنحة المنطقة الخضراء (8)



وزيرة البيئة تتفقد أجنحة المنطقة الخضراء (9)



وزيرة البيئة تتفقد أجنحة المنطقة الخضراء (10)



وزيرة البيئة تتفقد أجنحة المنطقة الخضراء (11)



وزيرة البيئة تتفقد أجنحة المنطقة الخضراء (12)



وزيرة البيئة تتفقد أجنحة المنطقة الخضراء (13)



وزيرة البيئة تتفقد أجنحة المنطقة الخضراء (14)



وزيرة البيئة تتفقد أجنحة المنطقة الخضراء (15)