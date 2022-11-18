شكرا لقرائتكم خبر عن البريد ينظم ندوات تثقيفية عن خدمة البريد المسجل الإلكترونى "بريدى" خلال COP27 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار مشاركة الهيئة القومية للبريد في مؤتمر المناخ COP27 نظمت الهيئة في يوم الحلول التقنية ندوات تثقيفية وجلسات نقاشية عن خدمة بريدي (خدمة البريد المسجل الإلكتروني) برئاسة الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري ومشاركة نخبة من الخبراء الدوليين في مجال التنمية المستدامة والحلول التكنولوجية منهم الشيخ محمد آل خليفة، رئيس مجلس إدارة بيون كونكت البحرين، وميكل فريك، رئيس الشركات و التعاون الدولي في الوكالة الدنماركية الرقمية، وكريستين راسمون، الرئيس التنفيذي لشركة بيون كونكت، وجيمس هال، خبير التنمية المستدامة بالمكتب الدولي، بالاتحاد البريدي العالمي، ومن البريد المصري إيهاب أبو بكر، نائب رئيس مجلس الإدارة للتحول الرقمي، وحاتم الصولي، رئيس قطاع الجودة، ونرمين حسن، رئيس قطاع التعاون الدولي.

وألقى دكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة البريد المصري، كلمة افتتاحية في بداية الجلسة سلط خلالها الضوء على استراتيجية البريد المصري للتنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030 وعن أهمية دور البريد في تحقيق التنمية الاقتصادية والمجتمعية و أهداف التنمية المستدامة ومحاربة الفقر و توفير فرص لعمل لائقٍ ومواجهة تغير المناخ، وقد حضر الجلسة العديد من ممثلي الجهات الدولية و المصرية المعنية بالرقمنة والتقنيات والمناخ، حيث تناول النقاش كيف يمكن للتكنولوجيا توفير بدائل رقمية للخدمات البريدية التقليدية لتقليص البصمة الكربونية الناجمة عن العمليات البريدية والمتمثلة في نقل وتوزيع بريد الرسائل المادية، وقد تحدث خلال الجلسة ممثل مركز الدنمارك الرقمي عن نجاح الدنمارك في رقمنة الخدمات الأساسية للمواطنين والتي وصلت إلى اعتماد 92% من سكان الدنمارك على القنوات الرقمية في التعامل مع الجهات الحكومية للحصول على الخدمات الأساسية و كذلك أهم التحديات التي واجهتهم في التنفيذ في بداية إطلاق صندوق البريد الرقمي و تحدث الشيخ محمد آل خليفة عن تاثير الخدمة الإيجابي على الاقتصاد.