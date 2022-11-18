شكرا لقرائتكم خبر عن البريد ينظم ندوات تثقيفية عن خدمة البريد المسجل الإلكترونى "بريدى" خلال COP27 والان مع تفاصيل الخبر
وألقى دكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة البريد المصري، كلمة افتتاحية في بداية الجلسة سلط خلالها الضوء على استراتيجية البريد المصري للتنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030 وعن أهمية دور البريد في تحقيق التنمية الاقتصادية والمجتمعية و أهداف التنمية المستدامة ومحاربة الفقر و توفير فرص لعمل لائقٍ ومواجهة تغير المناخ، وقد حضر الجلسة العديد من ممثلي الجهات الدولية و المصرية المعنية بالرقمنة والتقنيات والمناخ، حيث تناول النقاش كيف يمكن للتكنولوجيا توفير بدائل رقمية للخدمات البريدية التقليدية لتقليص البصمة الكربونية الناجمة عن العمليات البريدية والمتمثلة في نقل وتوزيع بريد الرسائل المادية، وقد تحدث خلال الجلسة ممثل مركز الدنمارك الرقمي عن نجاح الدنمارك في رقمنة الخدمات الأساسية للمواطنين والتي وصلت إلى اعتماد 92% من سكان الدنمارك على القنوات الرقمية في التعامل مع الجهات الحكومية للحصول على الخدمات الأساسية و كذلك أهم التحديات التي واجهتهم في التنفيذ في بداية إطلاق صندوق البريد الرقمي و تحدث الشيخ محمد آل خليفة عن تاثير الخدمة الإيجابي على الاقتصاد.