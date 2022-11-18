شكرا لقرائتكم خبر عن اختتام "بلاك هات" بموسم الرياض والجمهور على موعد مع كبار خبراء التجميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت فعالية "بلاك هات" أنشطتها المتنوعة ضمن موسم الرياض لعام 2022، محققة نجاحًا مبهرًا بعد أيام من التنافس والإثارة والتشويق، وتعد "بلاك هات" أكبر فعالية أمن سيبراني في المنطقة، إذ جمعت أفضل العقول في مجال الأمن السيبراني بمنطقة واجهة الرياض، بالشراكة مع الهيئة العامة للترفيه، وبتنظيم من الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز وإنفورما، واستمرت لمدة 3 أيام من 15 إلى 17 نوفمبر.

ونجحت فعالية "بلاك هات" في جذب أكثر من 30 ألف زائر بمشاركة أكثر من 120 دولة و200 من أشهر متحدثي قطاع الأمن السيبراني، الذين أثروا الحدث التقني الأضخم في نسخته الأولى بمشاركاتهم الفاعلة.

وعلى النطاق المؤسسي، شهدت "بلاك هات" حضور أكثر من 290 شركة أمن سيبراني رائدة، منها عمالقة التقنية العالميون مثل Cisco وIBM وSpire وInfoblox وغيرهم، بالإضافة إلى أكثر من 40 شركة ناشئة في المجال نفسه.

وقدمت "بلاك هات" جوائز ضخمة للمتسابقين والحاضرين بلغ مجموعها أكثر من 3 ملايين ريال، إضافة إلى 3 سيارات.

وأقيمت في الفعالية أكثر من 200 جلسة نقاشية وحوارية جعلت من "بلاك هات" ميدانًا معرفيًّا ضخمًا لكل ما يتعلق بالأمن السيبراني، وتوزعت هذه الجلسات بين 136 ورشة عمل، و48 عرضًا نقاشيًّا، و46 جلسة حوارية في القمة التنفيذية.

وعرضت فعالية "بلاك هات العديد" من الموضوعات المختلفة لتلبية احتياجات الجمهور المتنوع، بما في ذلك 23 دورة تدريبية متخصصة في الأمن السيبراني قدمها 50 مدربًا معتمدًا من "بلاك هات" في بيئة عملية مع شركاء التدريب، وقمة تنفيذية مخصصة لصفوة رؤساء قطاع الأمن السيبراني في المنطقة، ناقشت آخر المستجدات في المجال، وأتاحت تبادل الخبرات والتجارب الملهمة مع أفضل خبراء العالم.

واحتوت الفعالية على مساحة "آرسنال"، وهي مساحة للمطورين عرضت فيها أحدث الأدوات والمنتجات المتعلقة بالبرمجة والتشفير من قبل المطورين إلى جانب التجربة العملية، وورش العمل التقنية التي شهدت تقديم الدراسات وأحدث التقنيات في مجال الأمن السيبراني، وتناول فيها نخبة من المتحدثين أهم المواضيع المتعلقة في المجال.

كما شهدت الفعالية إقامة مسابقة "التقط العلم"، وهي بطولة اختراق شارك فيها أكثر من 1000 مشارك لتعزيز مهاراتهم في الاختراقات الأخلاقية بمستويات صعوبة مختلفة للحصول على جوائز بقيمة 700 ألف ريال سعودي، وحصد المركز الأول فيها فريق DiceGang وجائزته 300 ألف ريال، بينما حقق المركز الثاني فريق (7*7) بجائزة 200 ألف ريال، وحلّ في المركز الثالث فريق Five Boys Cry ليستحق جائزة بمبلغ 100 ألف ريال، وفي المركز الرابع جاء فريق C4T But S40 بجائزة قدرها 60 ألف ريال، وفي المركز الخامس فريق Cookie Storm وجائزته 40 ألف ريال.

وشملت المسابقات الأخرى كأس منصة مكافأة الثغرات Bug Bounty بجوائز مالية قدرها 300 ألف ريال سعودي، توزعت على الفائزين الخمسة وهم: أنس روبي في المركز الأول بجائزة قدرها 70 ألف ريال، وعبدالرحمن مكي في المركز الثاني بجائزة قدرها 40 ألف ريال، وعبدالرحمن الباتل في المركز الثالث وجائزته 20 ألف ريال، وراوي الجريفاني الذي فاز بجائزة أكثر تقرير مهم وحاسم وقدرها 15 ألف ريال، وتركي الحارثي الذي فاز بجائزة أكثر تقرير بجودة عالية بجائزة قدرها 10 آلاف ريال.

وشملت أيضًا مسابقة للشركات الناشئة، حيث تم تقديم أفضل العروض إلى الحكام المتمرسين والمستثمرين وخبراء التقنية وأصحاب المصلحة الحكوميين، وفاز بجائزتها البالغة 90 ألف ريال سعودي شركة "Cyber Talents".

ويستضيف بوليفارد حواء أشهر خبراء التجميل في العالم العربي لتقديم استشارات تجميلية وجلسات نقاش تدور حول العناية بالبشرة وإقامة ورش عمل للجمال، كما ستحظى الزائرات للفعالية بالحصول على الهدايا من ماركات عالمية.

وتشتمل الفعالية التي تختص بالجمال وعناية المرأة على مستحضرات تجميل حصرية وأنشطة ترفيهية في الفن والإبداع، حيث ستقام ورش عمل لصناعة الشموع وتنسيق الزهور لمنح تجربة كثيفة ومشبعة للزائرات.



بلاك هات



بلاك هات



بلاك هات