شكرا لقرائتكم خبر عن المفتي: التربية السليمة تعزز قيم التكافل وتخلق أجيالا تتحرى الحلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، دور التربية السليمة في تعزيز قيم التكافل والتراحم الاجتماعي، وخلق أجيال تتحلى بالسلوك الطيب وتتحرى الحلال.

قال شوقي علام خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» على قناة صدى البلد، إن التربية السليمة هي التي تدفع الابن إلى تحري الحلال دائما، بينما التربية السيئة تؤدي إلى سلوك منحرف.

أوضح مفتي الجمهورية، أن قضية التكافل والتراحم الاجتماعي متفرعة من قاعدة عليا جليلة في الإسلام وقيمة ورمزية عالية في الإنسانية ألا وهي قيمة الرحمة؛ فهي مفردة متغلغلة في السلوك الإنساني، وأصل من الأصول العامة الضابطة لحركة الناس؛ لكونها منبعًا كريمًا ينتج لدى الإنسان اللِّين والعطاء والعطف بما يثمر في إشاعة السعادة وحب الخير للغير.

اختتم شوقي علام بالإشارة إلى أن فُروح الإنسانية ونقاء شخصية الإنسان وصدق تدينه لن يعود إلا بالتمسك بمنظومة القيم وعلى رأسها قيمة الرحمة، فبها تنبعث سمات الحب والعدل والمساواة والتعاون والتكامل والسلم والاستقرار والصدق والتآخي.