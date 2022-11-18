شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: مراجعة منافذ بيع منتجات المشروبات والحلوى للطلاب بالمدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم أصدر توجيهاته لكافة المديريات التعليمية، خلال لقائه بمديري المديريات أمس الأول، بمراجعة كافة منافذ بيع منتجات المشروبات والحلوى للطلاب بمختلف المدارس، مشددا على عدم وجود المنتجات مجهولة المصدر والتي تمثل خطرا على صحة ابنائنا الطلاب.

وأوضح المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم بأنه سيتم إصدار كتاب دوري غدا بتوجيهات الوزير ذات الصلة لكافة المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية.