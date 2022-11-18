شكرا لقرائتكم خبر عن الغرفة التجارية: لا توجد أزمة فى الأرز والمحصول أكبر من الاستهلاك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حازم المنوفي رئيس شعبة البقالة بالغرفة التجارية بالإسكندرية، أنه لا توجد أزمة في الأرز، وأن الأرز متوفر أكثر من العام الماضي، لافتًا إلى أن المحصول وصل 5 ملايين طن شعير بمعدل 3.6 مليون أرز أبيض، واستهلاكنا 3.4 مليون طن.

ولفت خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، إلى أنه بعد قرار رئيس مجلس الوزراء أن الأرز سلعة استراتيجية، لا يجوز حجبها، فالفلاح أمامه الآن إما يورد الأرز أو يخزن الكمية عنده ويبلغ عن مكان التخزين.

وأردف أن الأرز سيكون متوفر خلال يومين، بعد ها القرار، منوهًا أن الفلاح كان يخزن الأرز ظنًا منه أن سعره سيرتفع.