شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق "بلاك هات" والجمهور على موعد مع كبار خبراء التجميل بموسم الرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت فعاليات "بلاك هات" التي تُعد التقنية الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال حفل ضخم أُقيم في العاصمة الرياض، بتنظيم من الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز بالشراكة مع الهيئة العامة للترفيه.

ورحّب تركى آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، بالمشاركين الذين قدموا من مُختلف دول العالم؛ مُعربًا عن سعادته لتنظيم واستضافة هذا الحدث التقني الأبرز في مجال الأمن السيبراني عالميًّا من لاس فيجاس إلى الرياض؛ لتأكيد ما تحظى به المملكة من ثقة كبيرة، تعزز مكانتها الريادية والعالمية في المجالات الرقمية والتقنية، مُشيرًا إلى أن كل ما تحقق ويتم تحقيقه يأتي بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وأوضح، أن استضافة الرياض لفعالية "بلاك هات"؛ تأتي ضمن تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث يُشارك مئات من الشباب السعودي على مستوى من الكفاءة والخبرة للتنافس مع نظرائهم من 35 دولة، في أكبر مسابقة من نوعها على مستوى العالم؛ لترجمة رؤية وتوجيهات القيادة بالاستثمار في شباب الوطن، إضافةً إلى استثمار أنشطة الفعالية في المجالات الترفيهية والاقتصادية.

وتنتظر السيدات من زوار موسم الرياض 2022 غدا السبت يومًا مليئًا بالجمال في فعالية بوليفارد حواء التي تقام في منطقة بوليفارد استديو إحدى المناطق الفرعية لبوليفارد رياض سيتي، لتلبية شغف واهتمام المرأة بالتجميل والعناية وسط طابع ترفيهي مميز يضم عددًا من التجارب الجمالية التي يقدمها الموسم من ضمن فعالياته المتنوعة التي تقوم على مبدأ التنوع والشمولية.

ويستضيف بوليفارد حواء أشهر خبراء التجميل في العالم العربي لتقديم استشارات تجميلية وجلسات نقاش تدور حول العناية بالبشرة وإقامة ورش عمل للجمال، كما ستحظى الزائرات للفعالية بالحصول على الهدايا من ماركات عالمية.

وتشتمل الفعالية التي تختص بالجمال وعناية المرأة على مستحضرات تجميل حصرية وأنشطة ترفيهية في الفن والإبداع، حيث ستقام ورش عمل لصناعة الشموع وتنسيق الزهور لمنح تجربة كثيفة ومشبعة للزائرات.