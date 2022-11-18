شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تكشف طرق التخلص الآمن من الأدوية غير المرغوب فيها.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت هيئة الدواء المصرية عن آليات التخلص من الأدوية غير المرغوب فيها، وتابعت: إذا لم تتوفر تعليمات فى نشرة المنتج عن كيفية التخلص الآمن مـــن الأدوية غير المستخدمة فى المنزل؛ تنصح هيئة الدواء المصرية بإلقاء الأدوية فى القمامة المنزلية.

وتابعت هيئة الدواء المصرية : ​المواد الصلبة (حبوب، كبسولات وأقراص) يجب إخـــــراجها من عبواتها الأصليـــة، ومزجهـــا مع بقايـــا مواد غيـــر مرغوب فيها مثل القهوة.​​​

واستكملت هيئة الدواء : المـــواد الســـائلة ينبغـــى أن تســـكب على مناشـــف ورقية، ثم توضع فى كيس قابل للغلق، أو علبة فارغـــة، أو حاوية أخرى؛ لمنع أى تســـريب، أو خـــروج للـــدواء مـــن كيـــس القمامـــة، للحـــد من وقوع حوادث تســـمم للأطفال والحيوانات الأليفة.​​​

وأضافت هيئة الدواء: إذا كنت تشـــك فى طريقـــة التخلص الســـليم من الأدوية يجـــب التحدث إلى الطبيب، أو الصيدلى لأنه الخبير الأول بالدواء.​​​