شكرا لقرائتكم خبر عن "حياة كريمة": 68 مليون مواطن يستفيد من المبادرة الرئاسية بكافة المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت غادة البهنساوى رئيس المركز الإعلامي لمؤسسة حياة كريمة، إن إجمالي المستفيدين من المبادرة الرئاسية 68 مليون مواطن في مختلف المحافظات، ما يعادل نصف سكان مصر، مؤكدة:"ما يحدث حاليا بمثابة حلم، وهذه التجربة الناجحة والرائدة نصدرها الآن للعالم وأفريقيا بعد نجاحها الكبير بالدولة المصرية.

وأضافت غادة البهنساوي في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" مع الإعلامية دينا عصمت عبر قناة dmc، أن المبادرة الرئاسية تشارك فيها كل مؤسسات المجتمع المدني بقوة لدعمها، وذلك في إطار توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالقضاء على نظام الجزر المنعزلة والعمل بشكل متواصل تحت مظلة واحدة لتحقيق أفضل مردود للمواطن المصري.

وأشارت إلى مشاركة 23 وزارة ومؤسسة وهيئة مجتمع مدني في المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بهدف الوصول إلى أكبر مردود إيجابي للمواطن المصري بكافة محافظات الجمهورية، مضيفه: "نستهدف من خلال مبادرة حياة كريمة، خلق حياة كريمة مستدامة للفئات الأكثر احتياجًا في الريف المصري".

وتابعت، "لدينا عدد متطوعين وصل إلى 36 ألف متطوع في مختلف القرى والمدن، ولا نخرج من أي قرية إلا بعد تحقيق كافة أوجه الحياة الكريمة للمواطنين".