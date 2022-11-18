شكرا لقرائتكم خبر عن الممثل الخاص لرئيس مؤتمر COP27: نسعى لتبنى وثيقة يتوافق عليها جميع الأطراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير وائل أبو المجد الممثل الخاص لرئيس مؤتمر COP 27، إننا نسعى من خلال المؤتمر إلى تبني وثيقة تحمل التحديات والأهداف التي نرجوها ويتوافق عليها جميع الأطراف.

وأضاف السفير أبو المجد - خلال فعاليات مؤتمر المناخ (COP 27) اليوم في شرم الشيخ - أنه فيما تعلق بالمفاوضات ومساراتها، فقد أعلن الوزير سامح شكري رئيس المؤتمر مجموعة من الإجراءات التى تضمن تحقيق التقدم في مجالات التمويل والخسارة والضرر والتكيف"، مشيرا إلى أن القرارات النهائية تتطلب الإجماع والتوافق من كل الأطراف.

وأضاف أن هناك الكثير من التداخل بين بعض الأطراف، لذلك فقد قام الوزير سامح شكري بعقد لقاءات مع تلك الأطراف والاستماع إليهم حتى يتم الوصول إلى التنسيق اللازم .

وأوضح الممثل الخاص لرئيس مؤتمر COP 27 أنه فيما يتعلق القرارات، فقد كان هناك عدة أمور التي تم التعامل معها لم تكن مدرجة كعناصر واضحة في الأجندات، وتم أخذها في الاعتبار وتدوين ملاحظات عامة حولها.

وأكد أنه تم إعداد وثيقة تحمل التحديات والأهداف التي نرجوها وتتضمن تجميع لكل الآراء المختلفة ووجهات نظر كل الأطراف، مشيرا إلى أنه تم كتابة حوالي 22 صفحة من هذه الوثيقة ونعمل على استكمالها.

وأوضح أن تلك الوثيقة خاصة بآراء الدول الأطراف وليست وثيقة رئاسة المؤتمر، منوها بأننا قمنا بعمل المزيد من المسارات التي نسعى لإدراجها بالوثيقة وتلقينا العديد من الآراء الخاصة بالوثيقة ونسعى لاختصارها وجعلها أكثر تكثيفا والتعامل مع كل القضايا المرتبطة بها.

وأشار السفير أبو المجد إلى أنه سيتم إصدار وثيقة الرئاسة في الساعة 9 صباحا والتي نستطيع من خلالها أن نحقق الرضا لجميع الأطراف.

وأكد أننا نتعامل مع حوالي 190 من الأطراف المختلفة ونحاول الوصول الى تحقيق مصالح الجميع والتوافق حول القرارات، وتبني وثيقة يتوافق عليها الجميع.