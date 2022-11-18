شكرا لقرائتكم خبر عن المرصد الإفريقى للهجرة يشيد بجهود "COP27" إزاء النزوح الناجم عن تغير المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت مديرة المرصد الإفريقي للهجرة السفيرة نميرة نجم، بطرح مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP 27) بمدينة شرم الشيخ، قضية الهجرة والنزوح الناجمة عن تغير المناخ ضمن قرارات المؤتمر.

وقالت مديرة المرصد الإفريقي للهجرة - في مقابلة خاصة مع قناة الحرة الإخبارية، اليوم الجمعة، من شرم الشيخ ـ :"COP 27" نجح للمرة الأولى في إدخال قضية النزوح والهجرة الناجمة عن التغيرات المناخية ضمن قرارات (COP)، مشددة على ضرورة مواجهة الأضرار المناخية على البشر.

وأكدت الحاجة إلى مبالغ إضافية على التعهدات المالية التي تم الإعلان عنها في مؤتمر شرم الشيخ لمجابهة التغيرات المناخية حول العالم، مشيرًا إلى أن الملف الخاص بخفض الانبعاثات مازال يشكل أبرز المسائل الخلافية في مؤتمر شرم الشيخ.

وشددت على أن المفاوضات بين جميع الدول المشاركة في مؤتمر (COP 27) لا تزال مستمرة حول إنشاء صندوق مكرس للخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ، وطرق تنفيذ التعهدات المالية التي تم الإعلان عنها خلال فعاليات مؤتمر شرم الشيخ.

وحول تأثير أزمة فيروس كورونا "كوفيد 19" على مفاوضات مؤتمر شرم الشيخ.. أكدت أن أزمة فيروس كورونا أثرت بالسلب على قرارات هذا المؤتمر بسبب الأضرار الاقتصادية الناجمة عن هذه الأزمة، قائلة: "إن الدول النامية تطالب خلال هذا المؤتمر بمبالغ كبيرة جدا نظرا للمعاناة الاقتصادية التي خلفتها أزمة كورونا على بلادها، في حين تطالب الدول القادرة والكبرى على تخفيض هذا المبلغ بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية الناجمة عن "كوفيد 19".