شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع مياه الشرب شرق الإسكندرية غدا بسبب أعمال إحلال وتجديد خط رئيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مياه الإسكندرية عن انقطاع مياه الشرب، غدا السبت، فى العاشرة صباحا، وذلك عن عدة مناطق شرق الإسكندرية.

وأشارت شركة مياه الإسكندرية فى بيان صادر اليوم، إلى أن انقطاع المياه يأتى بسبب أعمال النقل لخط رئيسى 1500م، مما يؤدى إلى انقطاع المياه عن مناطق المندرة والمعمورة وأبو قير، حيث سيتم الإحلال والتجديد لخط رئيسى الناقل للمياه من محطة السيوف ومحطة المهمورة بمنطقة عزبة البحر، وسوف يتم إعادة ضخ المياه بعد أعمال الإصلاح.

وناشدت المواطنين توفير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وعند الحاجة يرجى الاتصال على رقم 125 من أى خط أرضى أو على 035815700.