شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس للصحة: التدخين وتغير المناخ والتلوث من أهم مسببات السدة الرئوية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد عوض تاج الدین، مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، خلال مؤتمر صحفى اليوم الجمعة بمناسبة اليوم العالمى للسدة الرئوية والذى يصادف اليوم الجمعة الموافق 18 نوفمبر، إن السدة الرئویة تصيب الجهاز التنفسي وتؤثر على الرئتین، ومن ضمن التغیرات التي تحدث في الرئتین، حدوث التهابات مزمنة، وضیق بالشعب الهوائية، وانتفاخ بالرئتین یؤدى إلى تكسیر في جدران الحویصلات الهوائية، وبالطبع إلى خلل كبیر في قوة الزفیر المتدفق للجهاز التنفسى نتیجة لمسببات ھذا المرض.
وأشار إلى أن هناك أسبابا تساھم في حدوث المرض من أهمها التدخین، بالإضافة إلى تلوث البیئة، وتغير المناخ، وأضاف إن المريض یعانى من عدة أعراض یتصدرھا صعوبة التنفس، وسعال متكرر، وضعف أو صعوبة عند المجهود علاوة على ضیق الشعب الهوائية وتزییق الصدر.