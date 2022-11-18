شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس للصحة: التدخين وتغير المناخ والتلوث من أهم مسببات السدة الرئوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد عوض تاج الدین، مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، خلال مؤتمر صحفى اليوم الجمعة بمناسبة اليوم العالمى للسدة الرئوية والذى يصادف اليوم الجمعة الموافق 18 نوفمبر، إن السدة الرئویة تصيب الجهاز التنفسي وتؤثر على الرئتین، ومن ضمن التغیرات التي تحدث في الرئتین، حدوث التهابات مزمنة، وضیق بالشعب الهوائية، وانتفاخ بالرئتین یؤدى إلى تكسیر في جدران الحویصلات الهوائية، وبالطبع إلى خلل كبیر في قوة الزفیر المتدفق للجهاز التنفسى نتیجة لمسببات ھذا المرض.

وأشار إلى أن هناك أسبابا تساھم في حدوث المرض من أهمها التدخین، بالإضافة إلى تلوث البیئة، وتغير المناخ، وأضاف إن المريض یعانى من عدة أعراض یتصدرھا صعوبة التنفس، وسعال متكرر، وضعف أو صعوبة عند المجهود علاوة على ضیق الشعب الهوائية وتزییق الصدر.