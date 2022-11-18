الخليج 365: العلم والعمل الدؤوب سبيلنا.. مصر تجتاز اختبار COP27 بامتياز

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القاهرة - سامية سيد - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع الصادر غدا العديد من القضايا والملفات المهمة، منها: العلم والعمل الدؤوب سبيلنا.. مصر تجتاز اختبار COP27 بامتياز.. الرئيس السيسى يتفقد تطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى..

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