سفيرة مبادرة "دوى" لتمكين الفتيات تشارك بلوحة فنية فى مؤتمر المناخ.. صور

القاهرة - سامية سيد - شاركت شهد أبازيد سفيرة مبادرة "دوَي" فى فعاليات قمة المناخ Cop27، بمدينة شرم الشيخ، التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 6 وحتى 18 نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ.

وجاءت مشاركة شهد أبازيد سفيرة مبادرة "دوَي"، من خلال عرض احدى لوحاتها الفنية والتى تعبر عن مدى تأثير التلوث البيئى على الكائنات البحرية.

وقالت سفيرة المبادرة: إن الفتيات ضمن أكثر الفئات تأثراً بالتغيرات المناخية، على الرغم من دورهن الرئيسى فى حماية الأسر والمجتمعات من آثار تلك التغيرات وتحقيق الأمن الغذائي".

والمبادرة الوطنية لتمكين الفتيات - دوّى - تأتى برعاية السيدة انتصار السيسى، وفى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، اطلقها المجلس القومى للمرأة بالشراكة مع يونيسف، وهدفها تمكين الفتيات وتوصيل أصواتهن وحصولهن على المهارات والخدمات الرئيسية.