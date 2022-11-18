رضا حجازى يكلف الدكتور أحمد المحمدي للعمل كمساعد للوزير لشئون المديريات

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القاهرة - سامية سيد - قرر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تكليف الأستاذ الدكتور أحمد المحمدي الأمين العام لضمان جودة التعليم برئاسة مجلس الوزراء، للعمل كمساعد وزير التربية والتعليم لشؤون المديريات التعليمية.

وشغل المحمدي، منصب أمين عام اللجنة العليا لاعتماد المؤسسات التعليمية العسكرية التابعة لوزارة الدفاع والداخلية والمؤسسات ذات الطابع الخاص خلال الفترة من 2019 إلى 2022، كما عمل كمساعد رئيس هيئة ضمان جودة التعليم في الفترة من 2017 إلى 2019.

كما تم تكليف الدكتور أحمد المحمدي للقيام بأعمال الأمين العام لهيئة ضمان جودة التعليم إلى جانب عمله كمساعد رئيس للهيئة في 2019، فضًلا عن عمله في منصب نائب مدير وحدة جودة التعليم بكلية طب الأسنان في الفترة من 2015 إلى 2017.

وحصل الدكتور أحمد المحمدي على درجة أستاذ مساعد في عام 2022، فضًلا عن عمله بشئون المتابعة بوزارة الصحة والسكان، وفي الأمانة العامة للمركز القومي للبحوث بالإضافة إلى عضوية هيئة تدريس جامة الأزهر منذ عام 2010.

كما حصل بإلاضافة إلى درجة الدكتوراه في التخصص علي دبلومة إدارة الموارد البشرية جامعة عين شمس 2014، ودبلومة إعداد القادة المتكاملة للترقي للمناصب الإدارية العليا مركز إعداد القادة - جامعة عين شمس 2015، ودبلومة الأزمات والكوارث بالجامعة الأمريكية2017، وماجستير الإدارة والدعم اللوجستي 2019 من الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا.