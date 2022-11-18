شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف شروط الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى، الجدول الزمنى لانتخابات الاتحادات الطلابية والتى من المقرر أن تنطلق أعمالها يوم 24 نوفمبر الجارى، وفيما يلى ينشر الخليج 365 ما حددته اللائحة الإدارية للاتحادات الطلابية من الشروط الواجب توافرها للتقدم والترشح لعضوية لجان اتحاد الطلاب بالجامعات:

1- أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية.

2- أن يكون محمود السيرة، وحسن السمعة.

3 - أن يكون مستجدا فى فرقته الدراسية بالنسبة لطلاب النظام الفعلى، ونظام العام الكامل سواء كان مسجلا بنظام الانتظام أو الانتساب الموجه.

4 - أن يكون مستجدا ولم يرسب فى أكثر من مقررين من المقررات التى سجلها فى العام الماضى بالنسبة لطلاب نظام الساعات المعتمدة.

5 - أن يكون له نشاط طلابى موثق فى الجامعة أو الكلية أو المعهد فى مجال اللحنة المرشح لها عدا طلاب السنة الدراسية الأولى.

6 - ألا يكون قد سبق مجازاته تأديبيا بإحدى الجزاءات المنصوص عليها فى المواد من 5 إلى 13 من المادة 125 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

7 - ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكن تم رد الاعتبار له.

8 - ألا يكون منتميا إلى أى تنظيم أو كيان أو جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف القانون.