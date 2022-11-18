شكرا لقرائتكم خبر عن 10 مراكز لزراعة الأعضاء بالمستشفيات الجامعية تنجح فى إجراء 440 عملية.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلعب المستشفيات الجامعية دورًا رئيسيًا في مجال زراعة الأعضاء من المُتبرعين الأحياء في نظام الرعاية الصحية، حيث تهدف المستشفيات الجامعية إلى رفع كفاءة خدمات الطبية المقدمة للمرضى، حيث تمتلك المستشفيات الجامعية 10 مراكز زراعة أعضاء مُرخصة بالمستشفيات الجامعية في 6 محافظات (القاهرة - الإسكندرية - أسيوط - المنصورة - المنوفية- الزقازيق).

ونجحت المستشفيات الجامعية خلال عام 2021 فى إجراء 440 عملية زراعة الأعضاء، وهو ما يُمثل حوالي 25% من العدد الإجمالي من عمليات الزرع في جميع أنحاء مصر.

وكان الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى، أكد أن زراعة الأعضاء شهدت تغييرات في سياسات التبرع بالأعضاء وزرعها، والتي تُجرى في مصر، مشيرًا إلى أنه أصبح من الضروري تعزيز الوعي المُجتمعي بأهمية التبرع بالأعضاء، من حديثي الوفاة كممارسة جديدة غير مُطبقة للتبرع بالأعضاء وزرعها في مصر، لافتًا إلى أهمية اعتمادها لضمان أن التبرع بالأعضاء وزرعها جزء لا يتجزأ من نظام الرعاية الصحية في مصر.