شكرا لقرائتكم خبر عن ملكة إسبانيا تزور المتحف القومي للحضارة المصرية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية، الملكة صوفيا ( Sofía de Grecia ) ملكة إسبانيا والوفد المرافق لها، وكان في استقبالها الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، والذي اصطحبها والوفد في جولة تفقدية تعرفت خلالها على مبنى الاستقبال بالمتحف والمنطقة المطلة على بحيرة عين الصيرة والمسرح المكشوف وكذلك المصبغة الأثرية الفريدة التي يعود اكتشافها للعصر الفاطمي.



زيارة ملكة إسبانيا لمتحف الحضارة

كما قام الدكتور أحمد غنيم بتعريفها بالقاعات المختلفة للمتحف ومقتنياته المتميزة والتي تحكي تاريخ الحضارة المصرية مع عصور ما قبل التاريخ وحتي العصر الحديث، بالإضافة إلى الأنشطة الثقافية والتراثية والفعاليات والمعارض الفنية التي ينظمها ويستضيفها المتحف من أجل تعظيم دوره الثقافي والفني والتوعوي.



ملكة إسبانيا تتعرف على مقتنيات متحف الحضارة

هذا وقد قام محمد مختار كبير الأثريين بالمتحف باصطحاب الملكة والوفد المرافق لها في جولة داخل القاعات المختلفة بالمتحف تعرفت خلالها عن قرب على كنوز المتحف الأثرية التي تؤرخ الحضارة المصرية في أزهى عصورها وتبرز إبداعات المصري القديم بقاعة العرض المركزي وقاعتي المومياوات الملكية والنسيج المصري.



ملكةإسبانيا تشاهد مقتنيات متحف الحضارة

وعقب انتهاء الزيارة قدم الدكتور أحمد غنيم الهدايا التذكارية للملكة والتي حرصت على التقاط الصور التذكارية بالمتحف تخليدا لهذه الزيارة، مدونة كلمة في دفتر الزيارات الخاص بالمتحف، أعربت خلالها عن سعادتها البالغة بزيارة هذا الصرح العظيم وعن إعجابها بالحضارة المصرية، كما أكدت في كلمتها عن تطلعها على استمرار التعاون والتنسيق بين إسبانيا و مصر من خلال أطر وآليات التعاون المختلفة بما يخدم المصالح المشتركة في مختلف المجالات.